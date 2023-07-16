США с союзниками провели противоракетные учения в Японском море

По данным вооруженных сил Южной Кореи, в учениях участвовали три эсминца, оснащенных системой Aegis: корейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и JS Maya Японских морских сил самообороны.

Учения были сосредоточены на отработке процедур обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером цели баллистической ракеты, а также на обмене соответствующей информацией.

"Эти учения дали возможность усилить возможности наших вооруженных сил по реагированию на баллистические ракеты и улучшить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией", - заявил представитель ВМС.

В последний раз три страны проводили подобные трехсторонние учения по противоракетной обороне в апреле. Демонстрируя силу и знания для борьбы с запуском межконтинентальных баллистических ракет КНДР, Южная Корея и Соединенные Штаты также провели в четверг совместные воздушные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-52H.

КНДР запускает баллистические ракеты

КНДР регулярно производит пуски баллистических ракет, хотя такие действия запрещены международным законодательством. Так, 12 июля КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила эти же испытания.

Страны G7 и Евросоюз осудили такие действия КНДР, а США и Южная Корея в ответ на пуски провели обучение с участием стратегического бомбардировщика.