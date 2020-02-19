США в Радбезі ООН: Росія порушує мінські угоди і розбурхує конфлікт на Донбасі

Росія не виконує угоди, взяті на себе у Мінську та під час нормандської зустрічі, а також розпалює конфлікт на Донбасі. Про це заявила в.о. заступника Постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале на засіданні Радбезу ООН 18 лютого.

Як заявила представниця США в ООН, що не відступить від підтримки територіальної цілісності України та продовжуватиме санкції проти Кремля, допоки триватиме російська агресія

"Росія не виявила готовності виконати свої зобов’язання, відповідно до Мінських угод. Вона продовжує озброювати, навчати, управляти та воювати поруч зі своїми маріонетками на сході України. Це прямо порушує російські зобов’язання, взяті у мінських угодах та під час нормандської зустріч,і у тому числі щодо встановлення негайного режиму припинення вогню”, - наголосила Шале.

Шале додала, що РФ, замість конструктивної участі, "поширює дезінформацію, аби відволікти увагу від її ключової та невиправданої участі в розбурхуванні цього конфлікту".

"Росія також продовжує вести свої гібридні дії проти України, використовуючи економічний та політичний тиск", - зауважила вона, додавши, що РФ також не припиняє здійснювати свої кібератаки не лише проти України, а й проти інших держав світу.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил та під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування.

Згодом у НАТО закликали Росію: "вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання мінських угод".

За даними української розвідки, Росія втричі збільшила військовий потенціал біля кордонів України.