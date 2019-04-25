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США в Радбезі ООН засудили рішення Путіна про російські паспорти в ОРДЛО


На думку Коена, РФ не планує налагодити відносини з Україною

Заступник постійного представника США в ООН Джонатан Коен засудив указ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання громадянства РФ жителями окупованої території Донецької і Луганської областей. Про це Коен заявив на позачерговому засіданні Радбезу ООН у четвер.

Він зазначив, що Росія не зацікавлена в тому, щоб налагодити відносини з Україною і обраним президентом Володимиром Зеленським.

"Якщо б Росія була справді зацікавлена долею російськомовних громадян України, то вона б застосувала всі зусилля, щоб налагодити співпрацю з українською стороною і новообраним президентом Зеленським. Однак цього не відбувається", - зазначив Коен.

Нагадаємо, перед початком засідання Ради безпеки ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу, а також Італія, Нідерланди і Швеція прокоментували підписання президентом указу про упрощеннии отримання російських паспортів жителями ОРДЛО, заявивши, що рішення Росії про видачу російських паспортів підриває суверенітет України і суперечить духу і букві Мінських домовленостей.

РБК-Україна писало, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік". Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання.

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