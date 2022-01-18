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США сумніваються, що Німеччина піде на жорсткі санкції проти Росії, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Кузнецов

США сумніваються, що Німеччина введе жорсткі санкції проти Росії, в тому числі щодо "Північного потоку-2". У Вашингтоні активно обговорюють цю проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, ситуація навколо газопроводу "Північний потік-2" і зростаючий вплив Росії може послужити приводом для розбіжностей між США і Німеччиною. Один з колишніх чиновників в бесіді з агентством заявив, що у Вашингтоні сумніваються в готовності Берліна ввести жорсткі санкції щодо Москви.

Як заявив виданню депутат Бундестагу Нільс Шмід, США закликають Німеччину до більш жорсткої позиції у відносинах з Росією. За його словами, зважившись на цей крок Європі доведеться заплатити високу економічну ціну, включаючи можливі проблеми з постачання енергоносіїв.

"Є вагомі причини не робити цього (вводити жорсткі санкції - ред.)", - додав Шмід.

Нагадаємо, у США вже підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі будуть поширюватися на президента РФ Володимира Путіна.

Відзначити, у США допускають будь-які варіанти санкцій проти Росії, у тому числі можливість міжбанківської системи передачі інформації SWIFT, у разі вторгнення в Україну.

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