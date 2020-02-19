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США засудили видворення Китаєм журналістів The Wall Street Journal

Новини » В світі     19.02.2020 - 22:45
США засудили видворення Китаєм журналістів The Wall Street Journal
Фото: Майк Помпео (state.gov)

Держсекретар Майк Помпео заявив, що дії КНР обмежують свободу слова

Сполучені Штати Америки засуджують видворення Китаєм трьох репортерів американського видання The Wall Street Journal. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, такі дії КНР обмежують свободу слова.

"Сполучені Штати засуджують вигнання Китаєм трьох іноземних кореспондентів The Wall Street Journal. Розвинені, відповідальні країни розуміють, що вільна преса повідомляє факти і висловлює думки. Правильною реакцією було б представити аргументи, а не обмежувати свободу слова", - заявив Помпео.

Окремо держсекретар США зазначив, що Штати сподіваються на отримання громадянами Китаю такої ж точної інформації і такої ж свободи слова, яка є у американців.

Нагадаємо, сьогодні Китай наказав трьом репортерам американського ділового видання The Wall Street Journal покинути країну через нібито расистський заголовок у статті про коронавірус. Таке рішення було прийнято після публікації у WSJ статті під заголовком "Китай - справжня хвора людина Азії". Репортерам видання наказано покинути Китай протягом 5 днів.

Китай депортує трьох американських журналістів за статтю про коронавірус У Китаї заборонили виходити з будинків
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