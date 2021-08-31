RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США скоротили дипмісію в Білорусі

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати скоротили свою дипломатичну місію в Білорусі. Американські дипломати були змушені покинути країну на вимогу керівництва Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Білорусі.

"Сьогодні вдруге за три місяці американські дипломати були змушені покинути Білорусь у зв'язку з викликаючим жаль рішенням режиму обмежити взаємодію і діалог. Ми прощаємося з ними, а вони прощаються з вами - з білоруським народом, на підтримку демократичних устремлінь якого вони працювали. Будь то в Мінську або десь ще, американські дипломати продовжать цю життєво важливу роботу",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден ввів додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Пізніше Олександр Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції.

Зокрема, Мінськ відкликав свою згоду на призначення американського посла.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьСполучені Штати Америки