США скоротили дипмісію в Білорусі

"Сьогодні вдруге за три місяці американські дипломати були змушені покинути Білорусь у зв'язку з викликаючим жаль рішенням режиму обмежити взаємодію і діалог. Ми прощаємося з ними, а вони прощаються з вами - з білоруським народом, на підтримку демократичних устремлінь якого вони працювали. Будь то в Мінську або десь ще, американські дипломати продовжать цю життєво важливу роботу",- йдеться в повідомленні.