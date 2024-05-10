США сегодня объявят новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов: детали от Politico

Информацию о новом пакете военной помощи Украине раскрыли двое американских чиновников. Согласно данным издания, как и упоминалось выше, размер военной помощи составит 400 млн долларов. Пакет будет включать вооружение, которое уже есть на складах США, а именно:

новые ракеты Patriot;

зенитные ракеты Stringer;

боевые машины Bradley;

бронированные военные автомобили MRAP;

противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Помощь Украине от США

Стоит напомнить о том, что только недавно глава Белого дома Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение на помощь Украине более 60 млрд долларов. Перед этим законопроект долгое время находился на рассмотрении в Палате представителей, поскольку обе партии не могли достичь консенсуса вокруг вопроса границ Штатов и Мексики. Позже спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон инициировал рассмотрение четырех законопроектов, которые предусматривали помощь союзникам США отдельно.

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, главными потребностями наших бойцов сейчас являются:

артиллерия калибра 155 мм;

дальнобойное оружие;

системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также только вчера, 9 мая, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты планируют объявить о новой поставке оружия Украине в ближайшие недели.

Подробнее о том, какую помощь Украина получала от Штатов на протяжении войны с Россией - в материале РБК-Украина.