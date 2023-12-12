США сегодня могут выделить Украине помощь на 200 млн долларов, - "Голос Америки"

"США могут объявить о предоставлении еще 200 миллионов долларов военной помощи для Украины", - говорится в сообщении.

Журналистка "Голоса Америки" Карла Бэбб уточнила, что это может произойти уже сегодня.

Она ссылалась на чиновника США.

Помощь от США

Напомним, в США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине. В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

Вчера координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби сообщал, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, объявят очередной пакет военной помощи Украине. Это произойдет до конца декабря.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский приехал в США. Более подробно о поездке - в материале РБК-Украина.