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США сегодня могут объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов, - СМИ

Фото: США сегодня могут объявить о передаче Украине кассетных боеприпасов (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты уже сегодня могут объявить о передаче спорных кассетных боеприпасов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста американского общественного вещателя NPR Тома Баумана.

"Ожидается, что завтра (по украинскому времени речь идет о сегодня - ред.) США объявят об отправке кассетных боеприпасов в Украину, у которой мало артиллерийских снарядов", - написал он.

Спорные боеприпасы

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Еще в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

Ранее CBS News сообщало, что США могут объявить об отправке кассетных боеприпасов Украине уже на этой неделе.

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