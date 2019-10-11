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США скоротять на третину Раду нацбезпеки

Новини » Політика    11.10.2019 - 04:30
США скоротять на третину Раду нацбезпеки
Фото: Білий дім (flickr.com/whitehouse)

Радник Трампа з нацбезпеки розраховує підвищити ефективність СНБ

У Сполучених Штатах Америки мають намір скоротити число співробітників Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі на третину, а також обмежити роль цього органу в питаннях зовнішньої політики. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми, РНБ, хочемо координувати політику з Білого дому, а не займатися практичною реалізацією зовнішньої політики і рішень у сфері національної безпеки. Це робота міністерств і управлінь", - заявив О'Браєна.

Радник Трампа планує скоротити кількість співробітників ради з 178 до 117 і повернути підконтрольне йому відомство до первісної координуючої ролі, яку вона втратила при його попереднику Джона Болтоні.

Раніше про рішення президента США Дональд Трамп суттєво скоротити чисельність співробітників Ради національної безпеки для підвищення його ефективності, повідомили американські ЗМІ з посиланням на джерела.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона, призначивши новим радником Роберта О'Браєна, який був спецпредставником президента з питань заручників.

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