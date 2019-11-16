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Ізраїль та сектор Газа знову обмінялися ракетними обстрілами

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 08:21
Ізраїль та сектор Газа знову обмінялися ракетними обстрілами
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

З сектора Газа в бік Ізраїлю запустили 2 ракети

Вночі 16 листопада з сектору Газа в бік Ізраїля було випущено 2 ракети, які були перехоплені системою протиповітряної оборони, у відповідь ізраїльська армія завдала удари по об'єктам ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Як повідомили військові, вночі з сектора Газа в бік ізраїльського міста Беер-Шева були випущені дві ракети. Обидві ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Ізраїль та сектор Газа знову обмінялися ракетними обстрілами

У відповідь на обстріл Армія оборони Ізраїля почала наносити удари по об'єктам радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа.

"Зараз ми наносимо удари по об'єктам терористичної інфраструктури ХАМАС в секторі Газа", - заявили в ізраїльській армії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, Ізраїль та сектор Газа також обмінювалися обстрілами. Тоді у відповідь на 2 ракети, запущені в бік Ізраїля, ізраїльські війська атакували об'єкти радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад".

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Тоді в результаті ударів ізраїльської армії по об'єктам інфраструктури палестинських бойовиків загинули понад 30 людей, принаймні третина з яких - мирні жителі.

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Новини України Сектор ГазаобстрелІзраїль
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