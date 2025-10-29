RU

США сокращают контингент в ряде стран Европы: что говорят в НАТО

Фото: США сокращают контингент в ряде стран Европы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАТО поддерживает тесную связь с правительством США по размещению войск в странах Европы после того, как Вашингтон проинформировал союзников о планах сократить количество военных на восточном фланге Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"НАТО и Соединенные Штаты находятся в тесной координации относительно численности наших сил, чтобы гарантировать, что Альянс сохранит свою мощную способность к сдерживанию и обороне. США заранее уведомили НАТО об этой корректировке", - заявил представитель Альянса в среду.

Он также отметил, что изменения в численности американских войск не является чем-то исключительным.

По его словам, даже после анонсированного сокращения присутствие сил Соединенных Штатов в Европе остается больше, чем в предыдущие годы.

 

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Так, 27 октября через официальные процедуры НАТО было объявлено об отзыве около 800 американских военных из Румынии. Сейчас американские подразделения дислоцированы на базах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой именно базе произойдет сокращение.

В свою очередь, Польша в настоящее время не получала никакой информации о возможном сокращении американского контингента на своей территории.

Заметим, что еще в начале года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

Весной стало известно, что европейцы опасаются, что их не предупредят заранее и они узнают из СМИ, что тысячи американских военнослужащих выводятся с континента.

