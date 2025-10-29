США сокращают контингент в ряде стран Европы: что говорят в НАТО

"НАТО и Соединенные Штаты находятся в тесной координации относительно численности наших сил, чтобы гарантировать, что Альянс сохранит свою мощную способность к сдерживанию и обороне. США заранее уведомили НАТО об этой корректировке", - заявил представитель Альянса в среду.

Он также отметил, что изменения в численности американских войск не является чем-то исключительным.

По его словам, даже после анонсированного сокращения присутствие сил Соединенных Штатов в Европе остается больше, чем в предыдущие годы.