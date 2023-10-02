США скоро объявят новый пакет помощи Украине, - Белый дом

"Вот наше послание Путину. Президент (США - ред.) создал коалицию из более чем 50 стран. Он оказал помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал президент. И мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину", - говорится в заявлении.

По ее словам, это то, что удалось сделать президенту США Джо Байдену. Она уточнила, что за Украиной стоит очень сильная международная коалиция.

"И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. Он ошибается", - добавила Карин Жан-Пьер.

Отдельно она сказала, что скоро США объявят о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы подтвердить постоянную поддержку храброго народа Украины.

"Шатдаун" в США

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы.

В том числе, они выступали против дополнительной помощи Украине. До последнего Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание "шатдауна", который должен состояться уже 1 октября.

Отметим, что в целом администрация намерена Джо Байдена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине. Байден сказал, что США ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана.