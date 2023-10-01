Байден сделал заявление о поддержке и финансовой помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней, в который не входит помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Как заявил Байден, США ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я полностью надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украина и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - заявил Байден.

"Шатдаун" в США

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание "шатдауна", который должен был состояться уже 1 октября.

Отметим, что в целом администрация намерена Джо Байдена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине.

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