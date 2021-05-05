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США незабаром почнуть ділитися вакцинами від COVID-19 з іншими країнами, - Байден

Новость на русском → Вашингтон, Середа 05 травня 2021 00:14
США незабаром почнуть ділитися вакцинами від COVID-19 з іншими країнами, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США розраховують до 4 липня передати іншим країнам частину вакцини від нового коронавірусу. Вашингтон до цього терміну може виділити 10% доз.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Його запитали про можливість постачання в інші країни, в тому числі в Бразилію та Індію, вакцини AstraZeneca, яка на цей час не схвалена до застосування в США національним регулятором.

"Що стосується вакцини AstraZeneca. Ми направили цю вакцину до Канади та Мексики. Є інші країни, з якими ми зараз ведемо переговори. Я не готовий оголошувати, кому ще ми передамо вакцину, але до 4 липня ми збираємося направити приблизно 10% того, що у нас є", - сказав американський лідер.

Він при цьому підкреслив, що США надають "значну допомогу" Індії.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що США досягли істотного прогресу у подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

До цього у нього виключили можливість введення COVID-паспорта в США.

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