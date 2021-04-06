У Байдена виключили можливість введення COVID-паспорту в США
Адміністрація американського президента Джо Байдена не планує вводити паспорт COVID-вакцинації у Сполучених Штатах Америки. У Білому домі також виключили введення будь-яких федеральних COVID-паспортів.
Про це йшлося на брифінгу прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
"Не буде ні федеральної бази даних щодо вакцинацію, ні федерального мандату, який вимагатиме, щоб кожен отримав єдине свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу", - сказала вона.
Наприкінці березня президент США Джо Байден поставив нову мету вакцинації від коронавірусу. Байден хоче, щоб за перші його 100 днів президентства у США укололи 200 млн доз вакцини від коронавірусу.
Минулими вихідними у США поставили рекорд за кількістю зроблених щеплень за добу. У суботу в США вакцинували від коронавірусу понад 4 млн американців.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я не підтримують запровадження COVID-паспортів для подорожей між країнами. у ВООЗ вважають, що такий документ буде елементом дискримінації людей.
Додамо, сьогодні COVID-паспорти ввели в Данії. Їх можна використовувати, зокрема, для відвідування кафе і перукарень.
Крім того, у червні паспорти вакцинації хочуть запровадити в Євросоюзі.