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У Байдена виключили можливість введення COVID-паспорту в США

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 06 квітня 2021 21:37
У Байдена виключили можливість введення COVID-паспорту в США Фото: Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація американського президента Джо Байдена не планує вводити паспорт COVID-вакцинації у Сполучених Штатах Америки. У Білому домі також виключили введення будь-яких федеральних COVID-паспортів.

Про це йшлося на брифінгу прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Не буде ні федеральної бази даних щодо вакцинацію, ні федерального мандату, який вимагатиме, щоб кожен отримав єдине свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу", - сказала вона.

Наприкінці березня президент США Джо Байден поставив нову мету вакцинації від коронавірусу. Байден хоче, щоб за перші його 100 днів президентства у США укололи 200 млн доз вакцини від коронавірусу.

Минулими вихідними у США поставили рекорд за кількістю зроблених щеплень за добу. У суботу в США вакцинували від коронавірусу понад 4 млн американців.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я не підтримують запровадження COVID-паспортів для подорожей між країнами. у ВООЗ вважають, що такий документ буде елементом дискримінації людей.

Додамо, сьогодні COVID-паспорти ввели в Данії. Їх можна використовувати, зокрема, для відвідування кафе і перукарень.

Крім того, у червні паспорти вакцинації хочуть запровадити в Євросоюзі.

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