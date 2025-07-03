США сбросят миллиарды мух с самолетов над Мексикой: что стоит за этим планом?

Как мухи могут спасать природу, животных и промышленность?

Эта необычная стратегия имеет целью борьбу с личинками плотоядных мух, которые угрожают мясной промышленности, дикой природе и даже домашним животным. Но не спешите пугаться - эта странная наука уже доказывала свою эффективность.

"Это чрезвычайно удачная технология", - говорит Эдвин Берджесс, доцент Университета Флориды, изучающий паразитов.

Целевым вредителем является личинка мухи-винточервя нового мира (New World screwworm), которая, в отличие от большинства личинок, питается живыми тканями, а не мертвой плотью. Это делает ее исключительно опасной угрозой.

План Министерства сельского хозяйства США (USDA) заключается в масштабном разведении и выпуске в дикую природу взрослых самцов мух, которых предварительно стерилизуют с помощью радиации.

В дикой природе эти стерильные самцы спариваются с дикими самками, но отложенные яйца остаются неоплодотворенными и не вылупляются. Это приводит к уменьшению количества личинок и, со временем, к вымиранию популяции вредителя.

Этот метод считается более эффективным и экологичным, чем массовое распыление пестицидов. Именно так США и другие страны к северу от Панамы уже успешно уничтожили этого вредителя десятилетия назад.

Фабрика по производству мух

Десятилетиями фабрика по производству стерильных мух в Панаме удерживала популяцию вредителя под контролем. Однако в конце прошлого года муха-винточервь снова появилась на юге Мексики, что вызвало беспокойство и необходимость восстановления программы.

С 1962 по 1975 год в США и Мексике было выведено и выпущено более 94 миллиардов стерильных мух для искоренения этого вредителя.

Ключевое преимущество в том, что самки мухи-винточервя спариваются только один раз за свою недельную взрослую жизнь, что дает биологам решающее преимущество.

Новые фабрики и миллионы мух

USDA планирует запустить новую фабрику по производству мух-винточервей на юге Мексики до июля 2026 года. Также до конца текущего года откроется центр распространения мух на юге Техаса, чтобы импортировать и выпускать мух из Панамы по необходимости.

Панамская фабрика может выводить до 117 миллионов мух в неделю, но USDA стремится достичь мощности не менее 400 миллионов в неделю. Планируется потратить 8,5 миллиона долларов на производство в Техасе и 21 миллион долларов на переоборудование завода на юге Мексики.

Почему это очень важная миссия?

Муха-винточервь нового мира является серьезной угрозой для мясной промышленности. Самки откладывают яйца в раны животных или даже в открытую слизь. И это имеет разрушительные последствия.

"Очень тяжелая корова может погибнуть от этого за две недели", - предупреждает Майкл Бейли, президент Американской ассоциации ветеринарной медицины.

Заражение наносит животным страшную боль, а бывший фермер Дон Хайнеман вспоминает, как "там противно пахло, будто гнилым мясом".

Кроме того, есть угроза и для людей. Самки этих мух могут откладывать яйца в раны любого теплокровного животного, включая людей.

Из-за беспокойства относительно миграции мухи на север, США временно закрыли свою южную границу в мае для импорта живого скота, лошадей и бизонов.

Насколько это безопасно

Выращивание огромной колонии мух - это относительно легкий процесс, но требует строгого контроля, чтобы предотвратить побег фертильных взрослых особей.

Кроме того, сброс мух с воздуха может быть опасным: в прошлом месяце самолет, который выпускал стерильных мух, разбился вблизи границы Мексики с Гватемалой, погибло три человека.

Метод выпуска мух из самолетов остается почти неизменным с 1950-х годов, когда ученые помещали их в бумажные стаканчики, а затем сбрасывали с помощью специальных желобов. Позже использовали машины, известные как "выжпакеры", для загрузки в коробки.

Эдвин Берджесс называет разработку разведения и распространения стерильных мух одним из "высочайших достижений" Министерства сельского хозяйства США.

Некоторые чиновники уже утверждают, что после очередного успешного искоренения этого вредителя новые фабрики не следует закрывать.

Ведь, как сказал Берджесс, "то, над чем, как мы думаем, имеем полный контроль - и над чем мы объявили триумф и победу - всегда может снова проявить свою уродливую сущность".