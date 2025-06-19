Этот вредитель массово атакует украинские огороды: 8 эффективных способов избавиться от белокрылки

Этим летом украинские огороды массово атакует белокрылка - мелкий, но очень опасный вредитель. Она быстро размножается, высасывает соки из растений и переносит вирусы. Особенно страдают помидоры, огурцы, перец и капуста.

Кто такая белокрылка и что вам надо о ней знать

Белокрылка - это мелкое белое насекомое, похожее на крошечную моль.

Оно опасно тем, что:

Питается соками растений, ослабляя их и тормозя рост

Выделяет липкую жидкость (медовую росу), которая способствует развитию грибковых инфекций

Переносит вирусные болезни, опасные для овощей и декоративных культур

Быстро размножается. Одна самка откладывает до 400 яиц за сезон

Чаще всего атакует:

Помидоры, огурцы, перец, баклажаны

Герань, петунии, фуксии

Капусту, землянику, зелень

Излюбленные условия - высокая температура, застой воздуха, загущенные посадки.

Поэтому белокрылка - типичная проблема теплиц и густых грядок летом. Особенно, когда погода переменчива, много дождей и высокая температура воздуха.

С белокрылкой очень сложно бороться потому, что она обладает способностью быстро вырабатывать устойчивости к инсектицидам, да еще и размножаются очень быстро. За год развивается 10- 12 поколений, (и даже больше) в закрытом грунте, а в открытом 4- 5 поколений.

Одна самка откладывает примерно 130-150 яиц. Продолжительность развития одного поколения зависит от климатических условий.

Из яиц появляются молодые личинки (бродяжки). Они подвижны и в качестве питания они используют сок растения. Впоследствии они прикрепляются снизу листа растения.

Личинки постепенно растут и со временем они становятся выпуклыми, на верхней его поверхности образуется восковой налет. Под таким покровом, называемым пупария, личинка перестает питаться.

На этой стадии белокрылка наименее уязвима для биопрепаратов, агрохимикатов, энтомофагов. Возрожденные через некоторое время самки живут примерно месяц, постоянно откладывая яйца.

Как избавиться от белокрылки

Опытные огородники советуют в первую очередь - выявить вредителя на ранних стадиях и быстро применить средства борьбы против него.

Желательно использовать комбинированные методы борьбы и не ограничиваться только универсальными средствами, такими, как инсектициды и различные химикаты.

Кроме того, следует знать, что с первой обработки растений вредитель не исчезнет и нужно провести минимум 3 процедуры с интервалом в три дня и подбором различных средств.

Народные средства для борьбы с белокрылкой

Раствор золы

Один стакан золы настоять в трех литрах кипятка трое суток, опрыскивать один раз в 10 дней.

Нашатырь

Приготовить раствор нашатырного спирта (1 ст. ложку) добавить к одному ведру воды. Это средство можно применять не чаще одного раза в месяц. Аммиак содержит много азота, который имеет способность накапливаться в почве и растениях.

Уксус

На 10 литров воды добавить 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки. Обрабатывать растения раз в неделю.

Лук и чеснок

100 г луковых или чесночных стрелок измельчить в блендере, поместить в закрытую емкость, настоять 7 дней. Развести раствор на 5 литров воды и сразу обработать. Повторить процедуру через две недели. Опрыскивать можно не только растения, но и почву.

Табак

Раствор с табаком подходит как для лечения растений от вредителей, так и для профилактики. Нужен обычный рассыпной табак - 2 стакана. Его растворить в 1 л воды. Для лечения применяют ежедневно - три дня подряд. Для профилактики - раз в две недели.

Мыло

Хозяйственное мыло натереть и развести в воде в соотношении 1:6. Обрабатывать растения раз в 10 дней: губкой нанести раствор на листья с изнаночной стороны.

Моющее средство

В одном литре воды растворить две ст. ложки любого моющего средства, добавить шесть ст. ложек соды и 2 чайных ложки йода, все перемешать, добавить 10 л воды и этим раствором опрыскивать растения.

Желтые клейкие ловушки

Белокрылка любит желтый цвет, поэтому над огородом можно развесить специальные клейкие ловушки. Их можно купить в специализированных магазинах или сделать своими руками.

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