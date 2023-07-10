Подавляют протесты во Франции. РФ запустила очередной фейк о батальонах "Азов" и "Кракен", - ЦНС

Россия запустила очередной фейк об украинских военных, которые, якобы, НАТО хочет привлечь для подавления протестов во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

На этот раз пропагандисты запустили фейковую информацию о подразделениях "Азов" и "Кракен". Речь идет о том, что НАТО якобы использует бойцов батальонов для подавления протестов во Франции.

РосСМИ ссылаются на якобы официальную страницу Альянса, где указано такое заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Однако, как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. Более того, так называемая официальная страница НАТО оказалась фейковой.

"Таким образом, враг пытается дискредитировать ВСУ, а именно - военные формирования "Азов" и "Кракен", и усилить свой пропагандистский аргумент о том, что Украина является марионеткой Альянса, которую тот использует в собственных целях", - пишет ЦНС.

Возвращение командиров "Азовстали"

В сентябре прошлого года между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, в ходе которого российская сторона передала Турции пятерых командиров "Азовстали" при условии, что до конца войны они будут находиться на территории страны.

В частности, Турции был передан командир "Азова" Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, заместителя командира "Азова" Святослава Паламара, старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Украины Дениса Шлегу.

Сегодня стало известно, что они возвращаются из Турции в Украину.

Больше о защитниках Мариуполя читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".

Истерика в России

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что возвращение в Украину из Турции командиров "Азовстали" якобы является нарушением договоренностей по обмену пленными.

По словам Пескова, командиры "Азовстали" якобы должны были находиться на территории Турции до конца войны.

Он добавил, что российскую сторону никто не поставил в известность о возвращении командиров в Украину.

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