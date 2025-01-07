США впервые ввели санкции против окружения Орбана
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одного из ближайших соратников венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Санкции введены против руководителя аппарата премьер-министра Антала Рогана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
Как заявили в Госдепе, санкции против Рогана введены из-за его причастности к коррупции.
В США считают, что Роган занимая различные должности в венгерском правительстве, организовывал схемы для установления контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.
"Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими игроками", - говорится в заявлении Госдепа.
Введенные санкции должны помешать Рогану использовать финансовую систему США для его "коррупционной деятельности". Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в США для подсанкционного лица, а также замораживание его активов в американской юрисдикции, если таковые имеются.
Также заметим, что Антал Роган стал первым венгерским чиновником, который попал под американские санкции.
Напомним, недавно Орбан предложил так называемый "трюк" для продолжения транзита газа РФ через Украину. Подробности - в материале РБК-Украина.
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