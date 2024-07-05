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США отменили обучение Noble Partner, которые должны были пройти в Грузии

Иллюстративное фото: США отменили обучение Noble Partner 2024, которое должно было пройти в Грузии (ge.usembassy.gov)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки отложили запланированные на конец июля учения NOBLE PARTNER, которые должны были пройти вместе с Грузией. Срок, на который отложено обучение, не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Как отметили в Пентагоне, 30 мая правительство США начало полный пересмотр всего двустороннего сотрудничества с Грузией. В частности было принято решение отложить NOBLE PARTNER.

Решение отложить NOBLE PARTNER связано с ложными обвинениями грузинского правительства в адрес Соединенных Штатов и других западных субъектов с целью заставить Грузию открыть второй фронт против России для ослабления давления на Украину, а также с участием в двух попытках государственного переворота против правящей партии.

В то же время, в США отметили, что будут продолжать сотрудничать с силами обороны Грузии, поскольку стремятся продолжать укреплять способность Грузии защищать свой суверенитет и поддерживать свою территориальную целостность.

"Мы приняли это решение нелегко, и мы уделяем большое внимание большой ценности, которую наши союзники и партнеры придают таким учениям, как NOBLE PARTNER. Соединенные Штаты с нетерпением ждут будущих возможностей сотрудничества с членами Альянса и партнерами, включая AGILE SPIRIT в 2025 году", - говорится в сообщении.

NOBLE PARTNER – это ежегодные многонациональные военные учения, проводимые в Грузии. Их организует Министерство обороны Грузии по сотрудничеству с США и другими странами-партнерами. Цель учений – повышение взаимосовместимости между военными подразделениями разных стран, укрепление обороноспособности и улучшение навыков совместных операций. Обучение NOBLE PARTNER направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Грузинский закон об "иноагентах"

В конце мая этого года парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Эти действия вызвали негодование западных партнеров. В самой Грузии начались массовые протесты, в том числе из-за того, что данный закон фактически аналогичен тому, что действует в РФ.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейская перспектива Грузии будет отменена, если власти этой страны продолжат свою политику.

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