Администрация Трампа хочет прекратить финансирование ООН и НАТО, - Washington Post

Администрация Дональда Трампа предложила сократить почти вдвое бюджет Госдепартамента США и того, что осталось от USAID. Расходы на гуманитарную помощь, глобальное здравоохранение и международные организации будут сильно урезаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Меморандум административно-бюджетного управления Белого дома на следующий финансовый год предлагает оставить бюджет 28,4 млрд долларов на все виды деятельности Госдепа. Это на 27 млрд долларов, меньше финансирования, утвержденного Конгрессом на 2025 год.

Согласно предлагаемому бюджету, который еще подлежит обсуждению в администрации и, что особенно важно, в Конгрессе, предполагается, что USAID полностью станет частью Госдепартамента. Гуманитарная помощь будет урезана на 54%, в то время как глобальное финансирование здравоохранения сократится на 55%.

Особенно резкие сокращения коснутся поддержки международных организаций - на 90%. Финансирование ООН, НАТО и 20 других организаций будет прекращено, говорится в меморандуме.

Однако взносы в несколько организаций, включая МАГАТЭ и Международное управление гражданской авиации, останутся. В меморандуме также описывается полное сокращение финансирования международных миротворческих миссий, со ссылкой на "недавние провалы миссий" без предоставления подробностей.

Необходимо одобрение Конгресса

Неясно, получат ли такие резкие сокращения одобрение в контролируемом республиканцами Конгрессе. Агрессивное предложение президента Дональда Трампа сократить государственные расходы и радикально сократить чиновников, в том числе через DOGE миллиардера Илона Маска, которая возглавляла роспуск USAID, столкнулось с резким сопротивлением в некоторых округах Республиканской партии.

Предлагаемое сокращение финансирования совпадает с попыткой Трампа переориентировать отношения Соединенных Штатов с миром, когда Вашингтон резко отказывается от своей истории членства в международных организациях и использования гуманитарной помощи для создания и поддержания альянсов.

Департамент, возглавляемый госсекретарем Марко Рубио, бывшим сенатором США, известным своей рекламой зарубежного взаимодействия, готовит собственный план сокращения, который включает увольнение десятков тысяч из 80 тысяч сотрудников департамента и закрытие многочисленных консульств и учреждений США, сообщили чиновники, знакомые с ситуацией. Пока неясно, в каком направлении Госдепартамент будет закрывать зарубежные объекты.

В заявлении, опубликованном после рассмотрения меморандума, Американская ассоциация дипломатической службы призвала Конгресс отклонить любой бюджет, предлагающий подобные сокращения, назвав это предложение "безрассудным и опасным" и предположив, что оно "придаст силы таким противникам, как Китай и Россия, которые стремятся заполнить пустоту, образовавшуюся в результате отступления Соединенных Штатов".

План сокращений

В меморандуме описываются существенные предлагаемые изменения для сотрудников Госдепартамента, подробно излагаются заморозка заработной платы и найма, сокращение льгот и поездок для членов дипломатической службы и консолидация должностей.

Некоторые офисы, такие как Бюро по конфликтам и стабилизационным операциям, которое направлено на прогнозирование и предотвращение глобальных конфликтов, будут закрыты. Все образовательные и культурные программы, администрируемые Госдепартаментом, включая программу Фулбрайта, которая была учреждена Конгрессом в 1946 году и привела к образовательным обменам с участием более 40 будущих глав государств и правительств, будут прекращены.

"По сути, это уничтожение наших международных инструментов влияния", - сказал Бретт Бруен, бывший сотрудник Госдепартамента и Совета национальной безопасности, занимавший пост директора по глобальному взаимодействию в администрации Барака Обамы.

Меморандум датирован 10 апреля. Согласно меморандуму, Рубио должен до 15 апреля предоставить ответ на предложение, включая любые желаемые изменения.

Ожидается, что окончательное бюджетное предложение будет представлено Конгрессу в конце апреля. Некоторые аспекты могут столкнуться с сопротивлением законодателей, и некоторые критики утверждают, что исполнительная власть не может закрыть USAID, правительственное агентство, без одобрения Конгресса.

"Это несерьезный бюджет. Я предсказываю, что он натолкнется на стену двухпартийной оппозиции", - сказал сенатор Крис Ван Холлен (Мэриленд), главный демократ в подкомитете Госдепартамента и USAID сенатского комитета по международным отношениям.

Отказ от финансирования ООН и НАТО

Ричард Гоуэн, директор Международной кризисной группы ООН, заявил, что, хотя сокращение финансирования международных организаций было ожидаемым, среди должностных лиц ООН есть некоторая надежда, что оно будет ограниченным, поскольку Трамп заявил, что ООН необходимо сосредоточиться на своем первоначальном приоритете - мире и безопасности.

Также может вызвать ответную реакцию шаг по прекращению финансирования военного альянса НАТО через Госдепартамент. Во время своего первого срока Трамп договорился об уменьшении доли США в бюджете НАТО, которая отделена от косвенного финансирования военных расходов каждым из 32 членов альянса.

Джулианна Смит, посол США в НАТО во время администрации Байдена, заявила, что такой шаг может создать "серьезные проблемы" внутри альянса, поскольку другим странам придется восполнять дефицит. Или они могут попытаться сократить свои собственные взносы в общий фонд, который в этом году установлен на уровне около 5 млрд долларов.

В меморандуме говорится, что бюджетное предложение администрации Трампа сохраняет финансирование некоторых программ, популярных в Конгрессе, включая гранты на финансирование иностранных военных операций в размере 5,1 млрд долларов для таких союзников, как Израиль и Египет, и 2,9 млрд долларов для глобальной программы здравоохранения, известной как PEPFAR, или Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом.