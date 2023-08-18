США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 в Дании, - CNN

Соединенные Штаты Америки одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах", - говорится в сообщении.

Чиновник сказал, что США могут подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос от Дании в связи с их усилиями по созданию программ обучения украинских пилотов и технического обслуживания.

Что известно о деталях обучения в Дании

По словам чиновника, речь идет об учебных модулях, документации и учебных материалах для занятий в классе, которые содержат информацию о конфиденциальных технологиях США.

Утверждение запроса Дании было одним из важнейших шагов перед тем, как украинские летчики могли бы начать обучение полетов на самолетах четвертого поколения, о чем Киев просил в течение нескольких месяцев.

Передача Украины F-16

Напомним, украинские официальные лица и военные уже достаточно долго просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы оградиться от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

Вчера, 17 августа, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов нашей страны.