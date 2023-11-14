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США ищут пути эффективной защиты инфраструктуры Украины от атак РФ, - Госдеп

Вторник 14 ноября 2023 02:00
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США ищут пути эффективной защиты инфраструктуры Украины от атак РФ, - Госдеп Фото: спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты ищут варианты эффективной защиты инфраструктуры Украины от российских атак.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Конечно, мы будем говорить об Украине, войне в Украине, и мы будем говорить о том, как мы можем лучше защитить Украину, ее инфраструктуру. Мы всегда это делаем, ища способы, чтобы другие страны могли помочь Украине", - подчеркнул спикер Госдепартамента США.

По его словам, Россия может повторить попытки разрушить энергетические объекты Украины зимой, поэтому США обсуждают с украинскими властями пути подготовки к подобным атакам.

Он также отметил, что о поддержке Украины, а также об укреплении инфраструктуры Украины перед зимой говорилось во время утренних разговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Также спикер Госдепартамента США подчеркнул, что Белый дом никогда не будет принимать никаких решений, касающихся Украины без Украины.

РФ возобновила удары по энергетике Украины

Российские войска после многомесячной паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 11 ноября российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Также напомним, что военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

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