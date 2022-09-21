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США не ищут "холодной войны" с Китаем, несмотря на политические разногласия, - Байден

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Среда 21 сентября 2022 18:59
США не ищут "холодной войны" с Китаем, несмотря на политические разногласия, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не стремятся к "холодной войне" с Китаем, несмотря на их политические разногласия. Однако Вашингтон продолжит продвигать свое видение свободного и безопасного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена во время Генассамблеи ООН.

"Позвольте мне быть откровенным по поводу конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. По мере того, как мы руководим меняющимися геополитическими тенденциями, Соединенные Штаты будут вести себя как умный лидер. Мы не стремимся к конфликту, мы не стремимся к холодной войне", - заявил Байден.

Байден добавил, что Вашингтон не просит ни одну из стран выбирать одну из сторон, однако США и дальше продолжат продвигать собственное видение свободного, открытого, безопасного и преуспевающего мира.

Также во время выступления глава Белого дома упомянул и о Тайване. По его словам, США и в дальнейшем будут выступать "против односторонних изменений статус-кво с любой стороны".

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам Джо Байдена, Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Соответствующее заявление главы Белого дома спровоцировало "строгие предупреждения" со стороны Пекина.

Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин призвал армию сфокусироваться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.

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