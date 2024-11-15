США будут еженедельно отправлять Украине оружие: что известно

Она сказала, что еженедельные поставки предназначены для того, чтобы успеть выделить 7,1 млрд долларов оставшейся помощи Украине до ухода президента США Джо Байдена, а также его администрации. То есть, до прихода новоизбранного президента Америки Дональда Трампа.

Сингх добавила, что продолжение поставок новых партий оружия является тем обещанием Украине, которое дал Байден. Следовательно, Министерство обороны США продолжает выполнять это обещание, каждую неделю отправляя пакеты помощи.

"Министр (обороны США Ллойд Остин, - ред.) не позволит, чтобы запасы истощились до критического уровня. Так что по мере того, как мы продолжаем пополнять наши собственные склады, вы будете видеть поток средств и вооружения в Украину", - резюмировала Сингх