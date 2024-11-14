США еще не изменили мнение по поводу ударов Украины вглубь России, - Госдеп

Политика США по дальнобойным ударам вглубь России пока не изменилась. Администрация сохраняет позицию по ограниченному применению Украиной оружия.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для прессы.
"У меня нет объявлений никаких изменений в политике", - заметил представитель Госдепа.
Он также проинформировал, что находящийся в Брюсселе государственный секретарь США Энтони Блинкен продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины.
По его словам, участие Северной Кореи в этой войне вызывает большую обеспокоенность не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напомним, что в настоящее время администрация США сохраняет позицию по ограниченному применению Украиной дальнобойного оружия в целях вглубь России и продолжает консультации с союзниками по реагированию на присутствие войск КНДР в войне РФ против Украины.
Отметим, что вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории России. По словам министра, есть "сдержанный оптимизм" по этому вопросу.
Недавно в Пентагоне назвали еще одну причину, почему США запрещают Украине избивать ATACMS.
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