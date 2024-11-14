США еще не изменили мнение по поводу ударов Украины вглубь России, - Госдеп

"У меня нет объявлений никаких изменений в политике", - заметил представитель Госдепа.

Он также проинформировал, что находящийся в Брюсселе государственный секретарь США Энтони Блинкен продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на привлечение Россией войск КНДР в войне против Украины.

По его словам, участие Северной Кореи в этой войне вызывает большую обеспокоенность не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.