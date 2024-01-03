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США еще на 10 лет продлили военное присутствие в Катаре, - Reuters

Катар, Среда 03 января 2024 10:27
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США еще на 10 лет продлили военное присутствие в Катаре, - Reuters Фото: США еще на 10 лет продлили военное присутствие в Катаре (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки договорились о продлении своего военного присутствия на авиабазе Аль-Удейд в Катаре еще на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Авиабаза Аль-Удейд расположена в пустыне юго-западнее Дохи и является крупнейшим американским военным объектом на Ближнем Востоке. На нем могут разместиться более 10 тысяч военнослужащих.

Катар является основным союзником США вне НАТО. Страна также играет ключевую роль в посреднических переговорах с ХАМАС и израильскими официальными лицами о войне в секторе Газа и освобождении заложников.

В то же время некоторые в Конгрессе США критикуют Катар за присутствие представителей ХАМАС в стране. Двухпартийная группа из 113 американских законодателей 16 октября 2023 года направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой оказать давление на страны, поддерживающие ХАМАС, в том числе и на Катар.

Роль Катара в вопросе прекращения войны между Израилем и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября 2023 года вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

30 декабря Катар выступил с новой инициативой о прекращении войны в Секторе Газа между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

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