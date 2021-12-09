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США сьогодні оголосять санкції проти українських корумпованих осіб, - Квін

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Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 11:43
США сьогодні оголосять санкції проти українських корумпованих осіб, - Квін Фото: Крістіна Квін (facebook com usdos ukraine
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 9 грудня, на саміті на підтримку демократії США оголосять санкції проти українських корумпованих осіб. Подробиці очікуються ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін на конференції "Сім років антикорупційної реформи".

"Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті. Я також хотіла б сказати, що сьогодні о 17:30 подивіться, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку дізнаєтеся", - зазначила вона.

Зазначимо, минулого тижня стало відомо, що Міністерство фінансів США введе низку санкцій в рамках проведеного американською адміністрацією саміту за демократію. Хто увійде в списки, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше США опублікували першу в історії країни стратегію боротьби з корупцією.

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