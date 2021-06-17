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США стримали обіцянку не домовлятися про Україну без України, - Кулеба

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Київ, Четвер 17 червня 2021 21:47
США стримали обіцянку не домовлятися про Україну без України, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував вчорашню зустріч президентів Росії та США у Женеві. За його словами, США стримали обіцянку не домовлятися з Росією про Україну без України.

Про це йдеться в його коментарі агентству Reuters.

Міністр нагадав, що українська сторона домовлялася з Білим домом про те, що президенти США та Росії на зустрічі не будуть укладати жодних домовленостей щодо України.

"Президент (Росії - ред.) Путін не побачив ... жодної пропозиції з боку США торгуватися щодо українського питання. І це питання принципу, тому що ми домовились із США про те, що жодні угоди щодо України не будуть укладені без України, і Америка виконала свою обіцянку", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, вчора Путін заявив, що обговорював з президентом США виконання мінських домовленостей щодо урегулювання конфлікту на Донбасі.

Після цього Байден підтвердив, що говорив з Путіним про Донбас, але наголосив, що їх позиції різняться.

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