США зробили заяву на Кримській платформі: хочемо поставити Росію на місце

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм заявила на саміті Кримської платформи, що Америка має намір поставити Росію на місце. США разом з Україною засуджують незаконну анексію Криму.

Вона заявила про підтримку України від імені президента США Джо Байдена.

"США пишаються тим, що впродовж 30 років ми були з вами. Ми підтримуємо вашу боротьбу з російською агресією. Ми вже надали 4,9 млн доларів допомоги Україні. Ми надаватимемо підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї і обладнання, для розв'язання конфлікту. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо добитися припинення її втручання на сході України і в Криму", - заявила Гренголм.