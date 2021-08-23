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США зробили заяву на Кримській платформі: хочемо поставити Росію на місце

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм заявила на саміті Кримської платформи, що Америка має намір поставити Росію на місце. США разом з Україною засуджують незаконну анексію Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

Вона заявила про підтримку України від імені президента США Джо Байдена.

"США пишаються тим, що впродовж 30 років ми були з вами. Ми підтримуємо вашу боротьбу з російською агресією. Ми вже надали 4,9 млн доларів допомоги Україні. Ми надаватимемо підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї і обладнання, для розв'язання конфлікту. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо добитися припинення її втручання на сході України і в Криму", - заявила Гренголм.

Нагадаємо, німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер заявив, що Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на мапі.

Тим часом, у Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії.

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