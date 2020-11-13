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У США низка штатів можуть посилити карантин через коронавірус

П'ятниця 13 листопада 2020 14:28
У США низка штатів можуть посилити карантин через коронавірус
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У США низка штатів розглядають можливість посилити карантинні обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількості нових випадків заражень коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє The New York Times.

Очікується, що найближчими днями штат Вашингтон, Іллінойс, Нью-Мексико та Меріленд оголосять про нові обмеження. Деякі губернатори не виключають чергового повного локдауну.

Основні міста США, зокрема, Нью-Йорк, Сан-Франциско і Чикаго також введуть нові обмеження, в тому числі обмеження на соціальні збори та обмежені години роботи ресторанів і барів.

Мер Чикаго Лорі Лайтфут видала рекомендацію, в якій закликала жителів залишатися вдома і не приймати гостей протягом наступних 30 днів, в тому числі під час святкування Дня Подяки в кінці листопада. Губернатор штату Мічиган Гретхен Вітмер також закликала жителів уникати зустрічі з іншими під час свята.

Тим часом шкільні установи в Детройті, Індіанаполісі, Філадельфії і передмісті Міннеаполіса відмовляються від занять з особистою присутністю учнів.

Зазначається, що США знаходяться на першому місці в світі за кількістю хворих на коронавірус і за кількістю померлих. Від початку пандемії там COVID-19 виявили у майже 11 млн людей, з них понад 245 тисяч померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що коронавірус виявили у 50 078 292 осіб у 190 країн світу.

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