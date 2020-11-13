В США ряд штатов могут усилить карантин из-за коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В США ряд штатов рассматривают возможность усилить карантинные ограничения. Это связано с увеличением числа новых случаев заражений коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает The New York Times.

Ожидается, что в ближайшие дни штат Вашингтон, Иллинойс, Нью-Мексико и Мэриленд объявят о новых ограничениях. Некоторые губернаторы не исключают очередного полного локдауна.

Основные города США, в частности, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго также введут новые ограничения, в том числе ограничения на социальные сборы и ограниченные часы работы ресторанов и баров.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут выдала рекомендацию, в которой призвала жителей оставаться дома и не принимать гостей в течение следующих 30 дней, в том числе во время празднования Дня Благодарения в конце ноября. Губернатор штата Мичиган Гретхен Витмер также призвала жителей избегать встречи с другими во время праздника.

Тем временем школьные учреждения в Детройте, Индианаполисе, Филадельфии и пригороде Миннеаполиса отказываются от занятий с личным присутствием учеников.

Отмечается, что США находятся на первом месте в мире по числу больных коронавирусом и по числу умерших. От начала пандемии там COVID-19 обнаружили у почти 11 млн человек, из них свыше 245 тысяч умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у 50 078 292 человек в 190 стран мира.