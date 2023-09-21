США расширят производство минометов из-за увеличения потребностей ВСУ, - СМИ

Соединенные Штаты Америки расширяют и модернизируют свои предприятия по производству минометных систем и снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Shephard Media.
Отмечается, что армия США и предприятия оборонно-промышленной базы расширяют и модернизируют свои мощности, а также совершенствуют возможности по производству минометных систем и снарядов.
Издание пишет, что война РФ против Украины повысила спрос на минометы во всем мире.
"Понимая необходимость быть готовыми к поставкам больших объемов снарядов и систем, США наращивают усилия по улучшению своих производственных мощностей", - говорится в материале.
Армия США и компании оборонно-промышленной базы недавно объявили об инвестициях в расширение и модернизацию мощностей, а также в повышение производственных возможностей.
Часть армейской органической промышленной базы (OIB), арсенала Уотервлит (WVA), пройдет 15-летний процесс модернизации.
Недавно сообщалось, что транснациональная компания BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне откроет представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.
До этого президент Владимир Зеленский рассказал, что главным приоритетом государственного бюджета-2024 станет финансирование обороны и безопасности Украины.
Вчера стало известно, что правительство Дании работает над выкупом земли под бывшим оружейным заводом. Боеприпасы крайне необходимы для Украины в краткосрочной перспективе.
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