США расширят обучение украинских военных, чтобы изменить динамику на фронте

Из опасений того, что заморозка конфликта может быть на руку России, США и союзники в последние недели начали активнее обсуждать, как изменить динамику на поле боя в пользу Украины.

Для достижения этих целей США и их союзникам предстоит не только нарастить поставки вооружений, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерии, "но также расширить обучение украинских военных", чтобы те имели возможность "использовать все новое оборудование в связке".

"Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок", - говорится в статье.

Напомним, Великобритания на следующей неделе начнет учить украинских военных, как использовать и ремонтировать танки Challenger 2.

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