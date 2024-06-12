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США ввели санкции против главы Гагаузии Гуцул

Среда 12 июня 2024 19:43
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США ввели санкции против главы Гагаузии Гуцул Фото: Евгения Гуцул (instagram.com evghenia.gutul)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцула. Она ходит в преступную сеть беглого молдавского олигарха Илана Шора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Евгения Гуцул является молдавской политической деятельницей, которая приобрела значительное внимание в связи со своим избранием на должность башкана (председателя) Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы. Она представляет партию "Шор", молдавского беглого олигарха Илана Шора. Он является фигурантом дела о "хищении миллиарда" из банковской системы Молдовы.

Несмотря на свою пророссийскую позицию, Шор остается влиятельным игроком в молдавской политике.

По данным Госдепа, Гуцул играет прямую и активную роль в коррупционной деятельности сети Шора. Она могла способствовать ввозу наличных денег из России, ее незаконному сокрытию и использованию этих средств в пользу политических проектов олигарха.

В Штатах считают, что Гуцул была избрана башканом Гагаузии на выборах, которые характеризовались "значительными признаками фальсификаций, в частности, подкупом избирателей и значительным незаконным, незадекларированным финансированием избирательной кампании из-за рубежа".

"Вместо того, чтобы служить народу Гагаузии и остальной Молдове, Гуцул последовательно ставит во главу угла личные интересы Шора и интересы Кремля, пытаясь взорвать и дестабилизировать Молдову", - сказано в сообщении.

Отношения России и Молдовы

Ранее спикер парламента Молдовы Игорь Гросузаявлял , что Россия планирует сорвать процесс предстоящих выборов в Молдове. Кроме того, президент Молдовы Майя Санду говорила, что Молдова является объектом российского вмешательства , потому что РФ хочет сорвать интеграцию страны и ЕС.

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Соединенные Штаты Америки Молдова
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