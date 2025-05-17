США разрабатывают план переселения миллиона палестинцев в Ливию, - NBC

Администрация Трампа работает над планом переселения до 1 миллиона палестинцев с территории Сектора Газа в Ливию. Вашингтон обсудил идею с Триполи, и может выделить африканской стране "миллиарды долларов" в случае согласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Несколько источников американского новостного телеканала, знакомых с данным вопросом, рассказали, что в Вашингтоне этот план "рассматривается настолько серьезно, что администрация обсудила его с руководством Ливии".

Между тем детали идеи руководства Штатов по переселению палестинцев в Ливию пока туманны, и окончательная договоренность не достигнута.

По словам собеседников NBC, в обмен на переселение палестинцев администрация Трампа потенциально готова выделить Ливии "миллиарды долларов средств, которые США заморозили более десяти лет назад".

Источники американских СМИ добавляют, что Израиль был проинформирован об обсуждении такого вопроса в Белом доме.

NBC News пишет, что Государственный департамент США и Совет национальной безопасности не ответили на многочисленные запросы о комментариях до публикации такой новости, но позже пресс-секретарь заявил, что "эти сообщения не соответствуют действительности".

"Ситуация на месте непригодна для такого плана. Такой план не обсуждался и не имеет смысла", - сказал представитель Госдепа.

Американский телеканал также сообщает, что "высокопоставленный чиновник" группировки ХАМАС Басем Наим заявил, что боевики не знали ни о каких дискуссиях по перемещению палестинцев в Ливию.

Возможные финансовые стимулы

Как отмечает NBC, остается открытым вопрос, сколько палестинцев из Газы добровольно уедет жить в Ливию.

Одна из идей, которую обсуждали представители администрации Трампа, якобы заключается в том, чтобы предоставить палестинцам финансовые стимулы, такие как бесплатное жилье и даже стипендия, сказал бывший чиновник США, добавляет телеканал.

Ситуация в Ливии

Стоит обратить внимание, что Ливия страдает от нестабильности и враждующих политических группировок в течение почти 14 лет после того, как в стране вспыхнула гражданская война и был свергнут режим диктатора Муаммара Каддафи.

В Ливии действуют два соперничающих правительства, одно на западе страны под руководством Абдулы Хамида Дбейбы, а второе - на востоке, под предводительством Халифы Хафтара. В стране время от времени вспыхивают вооруженные столкновения.

Так, например, в ночь на 12 мая в Триполи развернулись боевые действия между вооруженными группировками. На улицы ливийской столицы была выведена военная техника, в частности танки, и началась эвакуация гражданских самолетов. Позже в Ливии заявили об "успешном завершении" военной операции в Триполи.

А уже через два дня стало известно, что в столице Ливии возобновились боевые столкновения между силами, связанными с Правительством национального единства, и вооруженными группировками. Также сообщалось, что из тюрьмы сбежали заключенные.