Бои в Триполи: в Ливии заявили об "успешном завершении" военной операции
Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии объявило о завершении военной операции в столице страны, где накануне была стрельба и вспыхнули бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Wasat и Reuters.
В заявлении оборонного ведомства указывается, что такая операция в Триполи "завершилась успешно". Вместе с тем не было приведено дополнительных подробностей о характере операции, или о ее результатах.
Что известно о причинах боев
Перед этим вечером, 12 мая, в столице страны вспыхнули вооруженные столкновения - стрельба раздавалась в центре и других частях города. Это произошло после сообщения об убийстве лидера вооруженной группировки, полевого командира Абдулы Гани аль-Кикли (Генива), который был начальником службы безопасности президентского совета.
Аль-Кикли руководил Аппаратом сил поддержки SSA, одной из мощных вооруженных группировок Триполи, базирующейся в густонаселенном районе Абу-Салим.
SSA подчиняется Президентскому совету, который пришел к власти в Ливии в 2021 году вместе с Правительством национального единства (ПНЕ) под руководством Абдулхамида Дбейбы, через процесс, поддерживаемый ООН.
Текущая ситуация в Триполи
В Минобороны ПНЕ Ливии также заявили, что дали указания "завершить свой план в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности".
Кроме того, в министерство объявили о "полном контроле" над районом Абу-Салим.
Перед этим Министерство внутренних дел ПНЕ страны в коротком сообщении призвало жителей Триполи оставаться дома "ради их собственной безопасности".
Жители ливийской столицы рассказали западным СМИ, что слышали "сильную стрельбу" в кварталах Абу Салим и Салах Эддин, и видели "красные огни в небе".
Президентство Университета Триполи объявило в Facebook о приостановлении обучения, экзаменов и административной работы на всех факультетах, департаментах и офисах до дальнейшего уведомления.
Реакция ООН и западных стран
Миссия ООН в Ливии призвала все стороны "немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие", а также подчеркнула, что "нападения на мирных жителей и гражданские объекты могут считаться военными преступлениями".
Как передает Libyan News Agency, посольство США в Ливии, а также дипломатические представительства других государств Запада, присоединились к призыву со стороны миссии ООН по снижению напряженности в Триполи.
Столкновения в Ливии
В Ливии после восстания 2011 года время от времени происходят беспорядки, и длительное время нет стабильности. В 2014 году страна раскололась между враждующими "восточной и западной фракциями".
Основные боевые действия приостановились после прекращения огня в Ливии в 2020 году, но попытки преодолеть политический кризис провалились на фоне "соревнования" крупных группировок за власть и контроль над значительными экономическими ресурсами страны, что выливается время от времени в вооруженные столкновения.
В Триполи и на северо-западе страны, где находятся международно признанное Правительство национального единства Ливии и большинство основных государственных учреждений, также базируются различные враждующие вооруженные группировки, которые неоднократно начинали боевые действия.
В ночь на 12 мая стало известно, что в Триполи развернулись боевые действия между вооруженными группировками. На улицы ливийской столицы была выведена военная техника, в частности танки, и началась эвакуация гражданских самолетов.
В прошлом году в Ливии неизвестные обстреляли из гранатометов резиденцию премьер-министра Абделя Хамида аль-Дбейбы.
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