RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США будут разрабатывать новый вариант ядерной бомбы: подробности

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки будут разрабатывать современный вариант ядерной гравитационной бомбы B61-13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики будет производить B61-13. 

"Решение о реализации этого потенциала, которое было принято в тесном сотрудничестве с NNSA, соответствует требованиям быстро меняющейся среды безопасности, как описано в "Обзоре ядерной политики 2022 года", - говорится в сообщении.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб сказал, что сегодняшнее объявление отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников.

"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников", - добавил он.

Детали о новой бомбе

B61-13 будут доставлять с помощью современных самолетов, что усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам и партнерам, предоставив президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и крупных военных целей. 

Она заменит некоторые из B61-7 в нынешних ядерных арсеналах и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12.

Пламб отметил, что производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в американском ядерном арсенале. Теперь Пентагон ожидает разрешения и ассигнований от Конгресса США.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Недавно Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что ядерные угрозы РФ продолжат оставаться простым блефом, пока другие страны не будут подвергаться такому шантажу.

Сегодня Данилов сообщил, что россияне провалили испытания своих ракет в рамках тренировки "массированного ядерного удара". Из трех ракет улетела только одна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружие