Тренировка "массированного ядерного удара" в РФ провалилась: Данилов раскрыл детали

Россияне провалили испытания своих ракет в рамках тренировки "массированного ядерного удара". Из трех ракет полетела только одна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Кстати, испытания, которые они недавно проводили. Из трех ракет только одна вылетела. Одна шлепнулась сразу, а у другой вообще не открылись те приборы, которые должны открываться", - рассказал он.

Учения в России

Напомним, ранее в Кремле хвастались, что под руководством диктатора Владимира Путина прошли тренировки стратегических ядерных сил.

По информации россиян, в рамках тренировок из космодрома "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Также солдаты РФ запускали из Баренцевого моря с атомного подводного крейсера "Тула" баллистическую ракету "Синева".

Напомним, недавно Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.