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AstraZeneca передумала применять свою COVID-вакцину в США

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Четверг 10 ноября 2022 16:08
AstraZeneca передумала применять свою COVID-вакцину в США Фото: AstraZeneca передумала применять свою COVID-вакцину в США (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Компания AstraZeneca заявила, что отозвала заявку на разрешение применять свой препарат от COVID в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио рассказал, что компания решила сосредоточить усилия своей команды по регулированию в областях с более крупными неудовлетворенными медицинскими потребностями.

"Мы решили отозвать заявку в Соединенных Штатах просто потому, что рынок США хорошо снабжен, и фактически спрос на вакцину в США и других странах мира снижается", - отметил он.

Как известно, COVID-вакцина AstraZeneca уже почти два года как одобрена в Европе и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине миллион вакцин против COVID-19 и планирует перевозить раненых военных.

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Вакцина от коронавируса Соединенные Штаты Америки AstraZeneca COVID
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