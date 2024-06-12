США рассчитывают, что в НАТО договорятся о преемнике Столтенберга в ближайшие недели

В Североатлантическом альянсе могут объявить о преемнике генерального секретаря Йенса Столтенберга в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Джулианн Смит на брифинге .

"Поэтому я крайне уверена, что мы сможем сделать объявление (о преемнике - ред.) до июльского саммита, который состоится уже через несколько недель", - рассказала Смит.

По ее словам, сейчас в вопросе замены для Столтенберга "виден определенный импульс".

Что предшествовало

Напомним, Йенс Столтенберг сохранит пост генсека НАТО до 1 октября 2024 года. До этого времени в Альянсе должны определиться, кто его заменит.

Сейчас главным кандидатом на должность является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Еще в начале апреля стало известно, что 28 стран-членов Альянса из 32 поддерживают его кандидатуру. Но для того, чтобы Рютте стал генсеком, необходим консенсус.

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