США приступили к выводу войск и техники из Литвы, - LRT

Ожидается, что выведенные войска заменит новая группа солдат, однако сроки и численность следующего развертывания еще не подтверждены, так как США пересматривают свою военную позицию в Европе.

Несколько источников в оборонном секторе правительства Литвы подтвердили вывод войск. Главный советник президента Дейвидас Матулионис тоже подтвердил часть этой информации.

LRT отмечает, что в последние годы ротация американских войск в Литве была практически непрерывной. И после полномасштабного вторжения РФ в Украину присутствие войск расширилось до постоянной ротационной дислокации численностью около 1000 и более военнослужащих, а также боевой техники.

По словам официальных лиц, нынешний переходный период может привести к более длительному, чем обычно, перерыву в присутствии американских войск на земле, хотя ротация резерва по-прежнему ожидается.

Как рассказал советник президента по нацбезопасности, Литва получила от США завершения о том, что американские войска останутся в стране, несмотря на продолжающийся пересмотр присутствия американских сил в Европе.

"Мы получили от американцев очень четкие заверения о том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать точное количество. Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому вполне естественно, что могут возникать определенные временные промежутки", - сказал Дейвидас Матулионис.

Издание отмечает, что с 2019 года США регулярно направляют а Литву контингенты численность в батальоны, и после начала полномасштабной войны в Украине их присутствие было расширено.