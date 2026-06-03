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США приступили к выводу войск и техники из Литвы, - LRT

00:35 03.06.2026 Ср
2 мин
Что известно о выводе войск из Литвы и будет ли замена?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в Литве подтвердили вывод (Getty Images)

Соединенные Штаты начали вывод более тысячи американских военных и техники из Литве после истечения срока ротации.

Ожидается, что выведенные войска заменит новая группа солдат, однако сроки и численность следующего развертывания еще не подтверждены, так как США пересматривают свою военную позицию в Европе.

Несколько источников в оборонном секторе правительства Литвы подтвердили вывод войск. Главный советник президента Дейвидас Матулионис тоже подтвердил часть этой информации.

LRT отмечает, что в последние годы ротация американских войск в Литве была практически непрерывной. И после полномасштабного вторжения РФ в Украину присутствие войск расширилось до постоянной ротационной дислокации численностью около 1000 и более военнослужащих, а также боевой техники.

По словам официальных лиц, нынешний переходный период может привести к более длительному, чем обычно, перерыву в присутствии американских войск на земле, хотя ротация резерва по-прежнему ожидается.

Как рассказал советник президента по нацбезопасности, Литва получила от США завершения о том, что американские войска останутся в стране, несмотря на продолжающийся пересмотр присутствия американских сил в Европе.

"Мы получили от американцев очень четкие заверения о том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать точное количество. Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому вполне естественно, что могут возникать определенные временные промежутки", - сказал Дейвидас Матулионис.

Издание отмечает, что с 2019 года США регулярно направляют а Литву контингенты численность в батальоны, и после начала полномасштабной войны в Украине их присутствие было расширено.

Сокращение войск США в Европе

Напомним, на днях Welt am Sonntag сообщило, что США собираются свернуть часть своего военного присутствия в Европе быстрее, чем предполагали в самом НАТО. По информации издания, союзникам не дают никакого значительного переходного периода.

Также в мае Bloomberg опубликовало статью, где говорилось, что европейские союзники среди возможных сценариев ожидают сокращение войск США в Италии и Испании.

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