США начали торговую войну против Канады, - Трюдо

На пресс-конференции во вторник, 4 марта, Трюдо сказал, что нет "абсолютно никакого оправдания или необходимости" для пошлин, которые США наложили на Канаду, и которые вступили в силу сегодня.

"Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. Одновременно они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, потакая Владимиру Путину, лживому, убийственному диктатору", - подчеркнул премьер-министр на выступлении в Оттаве.

Тарифы в ответ

Трюдо пояснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму 30 миллиардов долларов. На остальные товары на сумму 125 миллиардов долларов - через 21 день.

"Канадцы умные и вежливые. Но мы не отступим от борьбы. Не тогда, когда на кону стоит наша страна и благосостояние каждого в ней", - сказал он.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А тем временем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные сборы Соединенных Штатов не будут отменены.

Премьер-министр также снова ответил на заявления США о том, что Канада не готова помогать в борьбе с нелегальным фентанилом.

"Наша граница уже безопасна. Менее 1% фентанила попадает к нам, и менее 1% нелегальных пересечений границы с США происходит из Канады", - подчеркнул Трюдо.

Пошлины США

Напомним, что новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20% вступили в силу 4 марта.

В ответ Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10-15% на некоторые виды импорта из США.