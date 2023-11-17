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В США началась подготовка украинских пилотов к полетам на F-16, - Пентагон

Фото: истребитель F-16 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На территории Соединенных Штатов Америки уже началась подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что украинские военные проходят обучение на F-16 как в США, так и в Европе.

Пентагон напомнил, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.

"Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию", - отметили в Минобороны США.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланте, без запасных частей истребители F-16, на которых будут летать украинцы, могут быть выведены из эксплуатации через несколько месяцев. Потому у США планируют создать запас запчастей для самолетов на 90 дней.

"Мы не позволим этому произойти. И если другие страны не предоставят запасные части, мы найдем и предоставим их", - сказал Лапланте.

F-16 для Украины

Напомним, ряд союзников Украины согласились предоставить нашей стране истребители F-16. Например, Соединенные Штаты Америки уже приступили к обучению пилотов на американских истребителях.

В частности, 7 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев.

В частности Бухарест открыл Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, впрочем, по состоянию на 13 ноября учения еще не начались.

Недавно спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пилоты начали проходить практические учения на F-16 уже в воздухе.

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