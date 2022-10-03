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США размышляют, как реагировать на возможную эскалацию войны со стороны РФ, - CNN

Фото: США размышляют, как реагировать на возможную эскалацию войны со стороны РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США обдумывают, как реагировать на ряд потенциальных сценариев, включая опасения, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"США с самого начала конфликта разрабатывали планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в том числе возможность того, что президент России может пойти на эскалацию, сделав шаг, близкий к ядерной атаке на Украину", - говорится в сообщении.

Хотя официальные представители США заявляют, что не обнаружили подготовку к нанесению ядерного удара по Украине, эксперты рассматривают эти угрозы потенциальными вариантами развития событий. Поэтому США должны подготовиться к этому из-за недавней аннексии оккупированных территорий Украины.

"Путин способен на все. Вы должны относиться к нему серьезно", - заявил член комитета палаты представителей по разведке Майк Куигли.

Соединенные Штаты изучают ряд потенциальных сценариев, чтобы иметь планы на случай непредвиденных обстоятельств того, как они и их партнеры будут реагировать на любые такие атаки.

Напомним, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил , что США не видят того, что РФ решила применить ядерное оружие в Украине.

Позже эксглава ЦРУ рассказал, каким будет ответ США на ядерный удар РФ по Украине.

Также в Сенате США допустили возможность удара России по аэропортам в Польше.

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