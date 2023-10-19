США критикуют Китай за предоставление Путину платформы для продвижения войны

Государственный департамент США озабочен тем, что Китай предоставляет президенту России Владимиру Путину "платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты не считают, что любая страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины.

"Мы обеспокоены тем, что КНР продолжает поддерживать отношения с Россией. Принятие Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки РФ, которая продолжает вести незаконную и жестокую войну против Украины", - заявили в ведомстве.

Американское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что его позиция неизменна и известна в мире.

Визит Путина в Пекин

Отметим, что последний раз Путин посещал Пекин в феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения. Он и Си Цзиньпин объявили о партнерстве без границ, хотя Москва заявляла, что это не означает военный союз.

Также российский диктатор посетил Китай 18 октября. Он с китайским лидером провели переговоры в кулуарах форума. Си Цзиньпин заявил, что политическое взаимное доверие между двумя странами продолжает углубляться, а объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня.

Также президент Китая представил свой проект "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу возглавляемому США мировому порядку. Президент РФ поддержал это заявление.