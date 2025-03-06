Союзники могут прекратить делиться с США разведдаными из-за утечки в Москву, - NBC

Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в ответ на примирительный подход администрации Дональда Трампа к России. Они опасаются передачи данных в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам источников, союзники обдумывают этот шаг из-за опасений по поводу защиты иностранных агентов, личности которых могут быть непреднамеренно раскрыты.

Каждое разведывательное агентство относится к своим обязательствам перед иностранными агентами как к неприкосновенным, обещая обеспечивать безопасность агентов и скрывать их личности. Все, что ставит под угрозу это обязательство, подрывает доверие, говорят бывшие чиновники, и это может привести к тому, что некоторые шпионские службы воздержатся от обмена информацией с Вашингтоном.

Источники сообщили, что союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию и членов так называемого разведывательного альянса "Пять глаз", изучают возможность пересмотра текущих протоколов обмена разведданными с учетом потепления отношений администрации Трампа с Россией.

"Эти обсуждения уже ведутся", - сообщил источник, непосредственно знакомый с ходом обсуждений. Однако, по словам источников, никаких решений и действий предпринято не было.

По словам источников, пересмотр является частью более широкого изучения спектра отношений с Вашингтоном среди многих союзников США, включая дипломатию, торговлю и военное сотрудничество, а также вопросы разведки.

Исторические последствия

Хотя масштабы изменения политики США в отношении России остаются неясными, союзники взвешивают возможные последствия того, что может стать историческим сдвигом, заявил западный чиновник.

На вопрос о возможном ограничении союзниками своих отношений с Соединенными Штатами представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп "ясно видит" противников Америки.

"США обладают непревзойденными разведывательными возможностями, и именно поэтому существуют такие инициативы по обмену разведданными, как "Пять глаз", - сообщил в электронном письме пресс-секретарь Брайан Хьюз.

Чиновники администрации и некоторые республиканские законодатели защищают действия Трампа в отношении России как тактику, призванную усадить Москву за стол переговоров и заключить мирное соглашение, которое положит конец дестабилизирующей войне в Европе. Недоверие Владимиру Путину, ветерану КГБ, остается высоким среди союзников США.

Публично давние союзники США преуменьшают значение проблемы. Соединенное Королевство, важнейший партнер США в сфере разведки, заявило, что не планирует сокращать сотрудничество в сфере разведки с Соединенными Штатами.

"США - ближайший союзник Великобритании, и мы продолжим тесно сотрудничать в вопросах обороны, разведки и безопасности", - заявил в электронном письме представитель британского правительства. "Любые иные предположения совершенно не соответствуют действительности".

Канадская служба безопасности и разведки заявила в своем заявлении, что у нее прочные отношения с многочисленными агентствами США, которые "давние и устойчивые".

Израильский чиновник также похвалил свой союз с США, заявив, что "сотрудничество между Израилем и Соединенными Штатами на всех уровнях, включая обмен важнейшими разведывательными данными, является таким же крепким и прочным, как и прежде".

Однако некоторые бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Трампа может принять решение сократить сбор разведданных, нацеленных на Россию, поскольку США, возможно, больше не рассматривают Россию как главную угрозу.

Решение Трампа на этой неделе приостановить разведывательную помощь Украине, а также военную помощь, усилило обеспокоенность среди союзников. Сотрудничество с Киевом в сфере разведки, которое развивалось с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году, пошло на пользу как Вашингтону, так и Киеву, говорят бывшие чиновники, поскольку Украина предоставила ценную информацию о России.

Принимая решение о сокращении обмена разведывательной информацией, союзники по "Пяти глазам" - Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия - и другие партнеры США должны будут принять во внимание риски для своей собственной национальной безопасности в случае сокращения сотрудничества с Вашингтоном.

Проблемы кибербезопасности

Однако недавние шаги администрации Трампа в сфере кибербезопасности также усилили обеспокоенность по поводу взаимодействия администрации с Москвой.

Министр обороны Пит Хегсет в прошлом месяце приказал Киберкомандованию США прекратить наступательные кибероперации и информационные операции против России. Неясно, как долго будет действовать приказ.

А в своей речи в рабочей группе ООН по кибербезопасности в прошлом месяце высокопоставленный представитель Госдепартамента Лизиль Франц не упомянула Россию как главную киберугрозу, упомянув только Китай и Иран.

В течение многих лет, в том числе во время первого срока Трампа, администрации республиканцев и демократов называли Россию одной из самых сложных и опасных угроз американской кибербезопасности.

Поскольку Трамп и его заместители повторяют некоторые тезисы России о войне на Украине и дают понять, что надеются расширить отношения США с Москвой, бывшие сотрудники разведки говорят, что администрация может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией.

Грозный альянс

Альянс "Пять глаз", возможно, является самым грозным шпионским альянсом в мире. Сотрудничество в сфере разведки между его членами глубоко укоренилось, начиная с 1940-х годов, и официальные лица приписывают ему помощь в противодействии Советам во время Холодной войны и срыве террористических заговоров в последние десятилетия.

По словам бывшего сотрудника разведки, обмен спутниковыми снимками и данными перехвата информации между членами альянса является обширным, высокоинтегрированным и "практически автоматическим".

Бывшие чиновники заявили, что разворачивание технической стороны сотрудничества альянса будет сложным и трудным. Более вероятным сценарием могло бы стать сокрытие правительствами союзников некоторых разведданных, которые могли бы вызвать трения с Белым домом, заявили несколько бывших сотрудников разведки.