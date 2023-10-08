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США размышляют об эвакуации своих граждан из Израиля

Фото: США размышляют об эвакуации своих граждан из Израиля (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США прорабатывают планы по возможной эвакуации американских граждан из Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что Штаты пока не приняли решения об эвакуации американцев из Израиля. Впрочем, Вашингтон прорабатывает разные варианты.

Издание отмечает, что один из вариантов эвакуации предполагает размещение некоторых американцев на кораблях Военно-морских сил для доставки в безопасное место.

Кроме этого, по словам двух американских чиновников, военные планируют передислоцировать корабли ВМС США и военные самолеты поближе к Израилю в знак поддержки.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

До вечера израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

Болгария и Румыния уже начали эвакуировать своих граждан из Израиля. Тем временем Польша и Венгрия, в свою очередь, также объявили об эвакуационных рейсах.

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