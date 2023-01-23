США раздражены колебаниями Германии из-за передачи танков Украине, - СМИ

"Белый дом коммуницировал с аппаратом канцлера в необычно резком тоне: Вашингтон, очевидно, раздражен тем, что федеральное правительство увязало поставки Leopard 2 Украине с предварительными условиями", - говорится в статье.

Как уточняет Süddeutsche Zeitung, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником канцлера Германии Йенсом Плеттнером резко отзывался о поведении Берлина, а до того, во время "Рамштайна", в напряженной атмосфере прошла и встреча делегаций США и Германии.

Перед совещанием в Рамштайне в прессе циркулировала информация, что канцлер Германии Олаф Шольц готов дать разрешение на передачу Leopard 2 только после того, как США согласятся дать Украине свои Abrams.

США заявляли, что о подобном предварительном условии с Германией не говорили, а Abrams не хотят передавать Украине, потому что те слишком дороги и сложны в эксплуатации.